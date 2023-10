OpenThread For Wednesday's Playoff Game

Tonight we have game three of the ALCS. The Rangers are up 2-0 and they get to play at home.

Today's Lineups ASTROS RANGERS Jose Altuve - 2B Marcus Semien - 2B Michael Brantley - LF Corey Seager - SS Alex Bregman - 3B Evan Carter - LF Yordan Alvarez - DH Adolis Garcia - RF Jose Abreu - 1B Jonah Heim - C Kyle Tucker - RF Mitch Garver - DH Mauricio Dubon - CF Nathaniel Lowe - 1B Jeremy Pena - SS Josh Jung - 3B Martin Maldonado - C Leody Taveras - CF Cristian Javier - RHP Max Scherzer - RHP