OpenThread World Series Game Five

Rangers are a win away from winning the World Series. I'd like the series to go longer, so go Diamondbacks go.

Today's Lineups RANGERS DIAMONDBACKS Marcus Semien - 2B Corbin Carroll - RF Corey Seager - SS Ketel Marte - 2B Evan Carter - LF Gabriel Moreno - C Mitch Garver - DH Christian Walker - 1B Josh Jung - 3B Tommy Pham - DH Nathaniel Lowe - 1B Lourdes Gurriel - LF Jonah Heim - C Alek Thomas - CF Leody Taveras - CF Evan Longoria - 3B Travis Jankowski - RF Geraldo Perdomo - SS Nathan Eovaldi - RHP Zac Gallen - RHP