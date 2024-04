Game #9 GameThread: Jays @ Yankees

Game two of the series with the Yankees.

Today's Lineups BLUE JAYS YANKEES George Springer - RF Gleyber Torres - 2B Vladimir Guerrero - 1B Juan Soto - RF Bo Bichette - SS Aaron Judge - CF Justin Turner - 3B Anthony Rizzo - 1B Daniel Vogelbach - DH Giancarlo Stanton - DH Ernie Clement - 2B Alex Verdugo - LF Daulton Varsho - LF Anthony Volpe - SS Brian Serven - C Austin Wells - C Kevin Kiermaier - CF Oswaldo Cabrera - 3B Kevin Gausman - RHP Clarke Schmidt - RHP